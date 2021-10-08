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Здоровье8 октября 2021 10:05

Фитнес-клубы и бассейны не затронуты введенными в Удмуртии дополнительными антиковидными ограничениями

При ухудшении эпидемиологической ситуации возможны изменения
Екатерина АРДАШЕВА
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ПЦР-тесты или QR-коды сейчас предъявлять не нужно. Фото: Ильяс Бекмансуров

ПЦР-тесты или QR-коды сейчас предъявлять не нужно. Фото: Ильяс Бекмансуров

Спортивные школы, секции, фитнес-клубы и бассейны Удмуртии продолжат работу в обычном режиме. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Минспорта республики, новые антиковидные меры, введенные в связи с ростом заболеваемости, не затронули спортивные учреждения.

Отмечается, что все спортивные учреждения должны обеспечить соблюдение масочного режима (исключая непосредственно тренировку) и социальной дистанции не менее 1,5 м. ПЦР-тесты или QR-коды сейчас предъявлять не нужно, однако в случае ухудшения эпидемиологической ситуации возможны изменения.

Запланированные ранее физкультурные и спортивные мероприятия регионального, межрегионального и всероссийского уровня пройдут без зрителей на трибунах и неукоснительным соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Этого требуют Роспотребнадзор и Минспорт России.

Напомним, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 11 октября в Удмуртии отменяются все массовые мероприятия.

Напомним, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, с 11 октября в Удмуртии отменяются все массовые мероприятия.

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