Двоих жителей Ижевска обвиняют в 77 фактах кредитного мошенничества

Суммарно злоумышленники украли 580 тыс. рублей. Фото: архив КП

В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей города. Как сообщает пресс-служба УМВД по республике, их обвиняют в мошенничестве (часть 1 и часть 2 статьи 159 УК РФ).

«Следствием установлено, что с целью совершения противоправных действий в отношении граждан обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, учредили ООО, арендовали помещение в одном из офисных центров, распространили на территории г. Ижевска объявления об оказании помощи в получении займов лицам с плохой кредитной историей», - говорится в сообщении.

Клиентам, обратившимся за помощью, мошенники обещали предоставить займ и брали с них деньги за оказание услуг по подбору кредитных организаций, а также услуг нотариуса и курьера. Никаких кредитов клиенты после этого не получали.

Установлено 77 фактов мошенничества, выявлено 68 потерпевших граждан, у которых суммарно украли 580 тыс. рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Обвиняемого в изнасиловании 79-летней односельчанки жителя Удмуртии заключили под стражу

Фитнес-клубы и бассейны не затронуты введенными в Удмуртии дополнительными антиковидными ограничениями