Обвиняемого в изнасиловании 79-летней односельчанки жителя Удмуртии заключили под стражу

Мужчине грозит до 10 лет колонии. Фото: pixabay.com

Жителя Игринского района Удмуртии, который обвиняется в изнасиловании 79-летней односельчанки, постановлением суда заключили под стражу на 2 месяца. Как сообщает Объединенная пресс-служба судов республики, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за подобное преступление, и провел значительную часть своей жизни за решеткой.

«В 2007 году, не желая быть привлеченным к уголовной ответственности, скрылся от сотрудников полиции и в течение длительного времени проживал в лесном массиве вблизи одной из деревень Игринского района», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на мужчину не лучшим образом влияет алкоголь: он становится вспыльчив и агрессивен. При этом выпивает он регулярно.

Решение о заключении под стражу принималось с учетом всех этих данных, материалов дела, обстоятельств и тяжести преступления. Мужчине грозит до 10 лет колонии.

Напомним, в ночь с 1 на 2 октября обвиняемый воспользовался отсутствием сына потерпевшей, с которым ранее выпивал у него дома, и изнасиловал ее, угрожая убийством.

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