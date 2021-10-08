Восьмилетнего мальчика сбили в Удмуртии при движении задним ходом

ДТП произошло в Воткинске. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии
Накануне, 7 октября, около 10:00, напротив дома №12 по улице Садовникова в Воткинске произошло ДТП с пострадавшим ребенком. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 33-летний водитель «Тойоты» при движении задним ходом сбил восьмилетнего мальчика.
«В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение», - сообщают в ведомстве.
Госавтоинспекция напоминает, что начинать движение задним ходом следует лишь убедившись в его безопасности. Маневр не должен создавать помех другим участникам дорожного движения.
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