Стала известна причина упразднения филиала РАНХиГС в Ижевске

Максим тенсин. Фото: Сергей Грачев

Решение об упразднении Ижевского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) было принято в феврале в ходе заседания попечительского совета по филиалам, в которых не дается высшее образование. Об этом сообщил «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на слова и.о. ижевского филиала РАНХиГС Максима Тенсина.

«Решили, что филиалы академии должны предоставлять все уровни образования — высшее и дополнительное. У нас с 2017 года осталось только дополнительное образование, т.е. профессиональная переподготовка, повышение квалификации», — рассказал Тенсин.

По его словам, региональное правительство ранее открыло организацию, которая предоставляет услуги дополнительного образования – Республиканскую академию управления. Чиновники имеют возможность получить образование здесь.

«До конца этого года мы обучим 600 слушателей. Профессиональная переподготовка — это до 1 тыс. часов, она проходит в течение года. После нее выдается диплом о прохождении переподготовки. Повышение квалификации от 4 до 144 часов — это краткосрочные курсы», — добавил он.

Республиканский филиал РАНХиГС (бывший филиал Уральской академии государственной службы) учредили в 1992 году. Вуз занимался профподготовкой, переподготовкой и повышением государственных муниципальных и гражданских служащих.

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