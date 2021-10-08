6 новых проектов представил глава Удмуртии на совещании с вице-премьером РФ Чернышенко

Регионы должны получить обратную связь от жителей по каждому проекту. Фото: udmurt.ru

Накануне, 7 октября, зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и полпред президента России в ПФО Игорь Комаров провели онлайн-совещание с главами субъектов федерального округа. Как сообщается на официальном сайте Удмуртии, глава республики Александр Бречалов представил 6 новых проектов, которые могут реализовать в рамках института кураторства.

«Сегодня мы представили шесть масштабных проектов Удмуртии. Они касаются развития улично-дорожной сети, транспорта, общественных пространств, создания условий для развития бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона. Их реализация значительно повысит качество жизни и позволит нам достичь тех амбициозных целей, которые мы поставили себе к 2030 году», – заявил Бречалов.

До 14 октября регионы должны получить обратную связь от жителей, доработать проекты и сдать их паспорта. Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что главам субъектов важно внимательнее отнестись к стоимости проектов.

«Прошу Координационный центр, Минцифру и Минэкономразвития постоянно предоставлять обратную связь по проектам, которые были представлены во время предзащиты. Нас интересуют все отзывы, как положительные, так и отрицательные. Также необходимо организовать по этим проектам социологические опросы. У нас на площадке Координационного центра есть 13 инструментов получения обратной связи. Главы регионов, прошу вас опираться на эти данные при отборе и приоритизации проектов. Для Правительства страны важно, чтобы все реализуемые проекты четко отвечали запросам людей и их потребностям, – заявил он. – Объемы запрашиваемого дополнительного финансирования должны быть обоснованы. Конечно, в дальнейшем они будут уточнены при детальной проработке, в том числе в рабочих дискуссиях с Минфином, но для успешного отбора аккуратность при подсчетах бюджета будет иметь большое значение».

Игорь Комаров подчеркнул, что в центре каждого проекта должен находиться человек. По его словам, перед участниками совещания стоит задача ощутимого повышения качества жизни граждан.

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