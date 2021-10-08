Спикер Гордумы Ижевска Фарит Губаев: «Я бы попросил не торопиться с принятием решения о продлении улицы Репина»

Жителям предоставят перечень документов, отражающих механизм смены собственника бывшего стадиона «Редуктор» и процедуру изменения функционального состояния участка. Фото: izh.ru

Накануне, 7 октября, председатель Городской думы Ижевска Фарит Губаев в очередной раз встретился с жителями района Культбаза по поводу строительства домов на месте бывшего стадиона «Редуктор». Как сообщает пресс-служба муниципалитета, на заседании рабочей группы он предложил не торопиться с реализацией проекта по продлению улицы репина до улицы 10 лет Октября.

«Я бы попросил администрацию города не торопиться с принятием решения о продлении улицы Репина до 10 лет Октября. Да, она предусмотрена Генеральным планом, но у жителей есть альтернативные предложения, не затрагивающие территорию леса. Их необходимо изучить, чтобы избежать вырубки. Предлагаю комплексно подойти к вопросу транспортной доступности Культбазы, изучить транспортные потоки, проработать экономичные варианты», - заявил Губаев.

Отмечается, что жителям предоставят перечень документов, отражающих механизм смены собственника бывшего стадиона «Редуктор» и процедуру изменения функционального состояния участка.

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