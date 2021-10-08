Подкаст: трехлетняя ижевчанка стала героиней шоу «Лучше всех!» на Первом канале

Отец юной звезды Первого канала поделился подробностями о съемках. Фото: Первый канал, www.1tv.ru

Отец юной звезды Первого канала поделился подробностями о съемках в известном шоу. Действительно ли Рамина готовит дома? Кто пишет для неё песни? А также как проходили съемки и общались ли они лично с Максимом Галкиным?

Еще больше деталей узнаете из нового выпуска подкаста от радио «КП - Ижевск».

Прослушать или скачать подкаст можно по ссылке.

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