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Происшествия8 октября 2021 17:23

Чиновницу в Удмуртии подозревают в эксплуатации труда осужденных во время ремонта в квартире сына

Ей грозит до четырех лет колонии
Дмитрий Коренев
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По данным следствия, осужденные привлекались к ремонту в квартире сына чиновницы. Фото: pixabay.com

По данным следствия, осужденные привлекались к ремонту в квартире сына чиновницы. Фото: pixabay.com

В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы «Управления благоустройства администрации г. Сарапула». Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону, ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ).

«По данным следствия, в период с 1 августа по 30 сентября 2021 года подозреваемая, занимающая одну из руководящих должностей в муниципальном учреждении «Управление благоустройства администрации г. Сарапула», привлекла лиц, осужденных судом к обязательным работам, к выполнению ремонта в квартире своего сына», - говорится в сообщении.

Свидетелей и подозреваемую допросили, их показания проверили на месте. Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства преступления, выявляются возможные дополнительные эпизоды. Женщине грозит до четырех лет колонии.

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