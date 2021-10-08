Гороскоп на 9 октября для ижевчан: Ракам повезет в любви, а Близнецам стоит обратить внимание на детали

Астропрогноз для ижевчан Фото: pexels.com

ОВЕН

Утро будет не самым удачным, но к обеду ситуация выровняется. Звезды советуют проводить больше времени с родными и близкими.

ТЕЛЕЦ

Вас ожидает максимально плодотворный день. Он идеально подходит для совершения любых покупок.

БЛИЗНЕЦЫ

Обращайте больше внимания на детали. Сегодня ваше счастье будет складывать из множества мелочей, каждая из которых важна.

РАК

Ракам неожиданно повезет в любви. Во всем остальном день не самый удачный.

ЛЕВ

Займитесь спортом или другой физической активностью. Звезды намекают, что сейчас самое время.

ДЕВА

В отношениях с окружающими будет много негатива, особенно с утра. Звезды советуют не доводить ситуацию до конфликта.

ВЕСЫ

Вас ожидает качественный и разнообразный отдых. Вечером вероятна встреча с приятным человеком.

СКОРПИОН

Не пытайтесь контролировать буквально каждый элемент окружающей вас действительности. Далеко не все в этой жизни зависит от вас.

СТРЕЛЕЦ

Не самый благоприятный день в финансовом отношении. Звезды советуют провести субботу дома.

КОЗЕРОГ

Сегодня вы даже слишком самостоятельны. Иногда стоит попросить помощи у родных, близких или коллег по работе.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня все, кто не верил в вас, получат ощутимый щелчок по носу. Вы будете успешны буквально во всем.

РЫБЫ

Звезды советуют одиноким Рыбам проявить решительность в амурных делах. С высокой долей вероятности вам ответят взаимностью. В целом вас ожидает довольно спокойная суббота.

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