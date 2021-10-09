Дополнительные автобусы до кладбищ в Ижевске пустят в родительскую субботу

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В родительскую субботу, 9 октября, в Ижевске будут курсировать дополнительные автобусы до Южного и Хохряковского кладбища. В этот день по традиции православные поминают усопших.

По данным пресс-службы ИПОПАТ, до Хохряковского кладбища в этот день можно добраться двумя маршрутами:

Автобус №320к «9 Января – Хохряки» будет курсировать с 8 до 14 часов. Рейсы отправляются по мере накопления пассажиров, интервал около 20 минут. Последний рейс от ост. «9 Января» в 13:40, от Хохряков в 14:06.

Автобус № 320 «9 Января – Ягул» на линии с 6:30 до 20:00. С 06:30 – 08:30 – интервал 20 минут, с 09:30 до 16:00 – интервал 30 минут, 16:00 -19:20 – интервал 20 минут.

До Южного кладбища проследует автобус № 41к – с 7:30 до 14:00, интервал 30 минут. Последний рейс обратно в 14:31.

Маршрут № 317к «Южная автостанция – Южное кладбище». Начало в 07:30, окончание 14:30 (последний рейс с Южной автостанции в 14:10, последний от Южного кладбища в 14:30).

Автобусы отправляются по мере накопления пассажиров, интервал около 10 минут.

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