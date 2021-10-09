Новый рекорд: за последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболело 308 человек

Свежая статистика от удмуртского оперштаба на 9 октября

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 9 октября в Удмуртии выявлено 308 новых случаев коронавируса (новый антирекорд). В числе заболевших 67 детей до 14 лет и 77 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 28 смертей.

194 человека выздоровели, их выписали.

7 049 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 1 805 - в состоянии средней степени тяжести, 579 – в тяжелом состоянии.

Всего на 9 октября в Удмуртии зарегистрировано 55 980 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 44 876 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 2 231 смерть.

Вакцинированы 410 165 жителей Удмуртии. Из них 330 772 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 50 187 человек.

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