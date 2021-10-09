43-летнего жителя Удмуртии осудили за кражу 22 велосипедов

Общая стоимость похищенного имущества – более 170 тысяч рублей. Фото: Архив «КП» в Ижевске

Почти за месяц, с 31 марта по 2 мая 2021 года житель Завьяловского района похитил из подъездов жилых домов 22 велосипеда. Кражи в основном совершал в Устиновском, Первомайском и Индустриальном районах. Общая стоимость похищенного имущества – более 170 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Устиновского районного суда Ижевска.

Подсудимый признал свою вину, и уголовное дело по его ходатайству рассмотрели в особом порядке без проведения судебного разбирательства.

Суд назначил ему 2 года 6 месяцев и 5 дней исправительной колонии общего режима и штраф в 7 тысяч рублей. Также удовлетворены гражданские иски двадцати потерпевших на общую сумму порядка 162 тысячи рублей.

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