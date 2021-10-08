Сниматься в «Ледниковом периоде» Алине Загитовой из Ижевска помогает ее собачка

Алина Загитова. Фото: sport-express.ru
Известная фигуристка, уроженка Ижевска Алина Загитова на съемки второго выпуска нового сезона спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период» взяла одну из своих любимец – маленькую собачку.
Там же она сняла ТикТок с ее участием и выложила на свою страничку. Он набрал уже 21,3 тысячи просмотров.
Новый выпуск грандиозного ледового проекта выйдет на Первом канале уже в эту субботу, 9 октября. Загитова ведет шоу на пару с Алексеем Ягудиным.
В этом сезоне шоу на лед выйдут Ксения Бородина, Татьяна Волосожар, Никита Пресняков, Агата Муцениеце, Аделина Сотникова, Даня Милохин и др.
Этим летом у Алины Загитовой появилось новое увлечение – вейксерфинг (разновидность серфинга с катером-буксировщиком).
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