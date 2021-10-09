Два детских сада откроют в Ижевске в 2022 году

Оба подрядчика делают внутреннюю отделку в детских садах. Фото: vk.com/olegbekmemetev
Уже в следующем году в столице Удмуртии откроют два детских садах. Один находится в микрорайоне Берша, это будет трехэтажное здание на 220 мест. Там сейчас идет монтаж входных групп, подключение к коммуникациям.
Другой детский сад – в поселке Машиностроителей, рассчитан на 150 мест. Здесь уже заканчивают кровлю и делают теневые навесы.
Также параллельно оба подрядчика делают внутреннюю отделку в детских садах.
– Новые детские сады будут участвовать в комплектовании дошкольных групп на следующий учебный год, которое ежегодно проходит в мае-июне, – сообщил глава Ижевска Олега Бекмеметьев у себя в социальных сетях.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Фитнес-клубы и бассейны не затронуты введенными в Удмуртии дополнительными антиковидными ограничениями.
Стала известна причина упразднения филиала РАНХиГС в Ижевске.