Карта распространения коронавируса на 9 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: Амир Закиров
308 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии по состоянию на утро 9 октября. Скончались 28 человек, выздоровели 194. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.
Ижевск — 26 468 (+158 по отношению к утру 8 октября)
Игринский район — 1 429 (+7)
Воткинск — 2 404
Увинский район — 1 836 (+20)
Сарапул — 2 104 (+11)
Глазов — 2 570 (+10)
Сюмсинский район — 625 (+1)
Балезинский район — 995 (+3)
Селтинский район — 455 (+4)
Можга — 2 705 (+38)
Дебесский район — 408 (+7)
Можгинский район — 676 (+11)
Воткинский район — 662
Красногорский район — 539 (+1)
Якшур-Бодьинский район — 660 (+3)
Вавожский район — 474
Завьяловский район — 2 368 (+2)
Кизнерский район — 543
Кезский район — 362 (+4)
Алнашский район — 795 (+2)
Ярский район — 370
Граховский район — 377
Малопургинский район — 633 (+1)
Шарканский район — 869
Сарапульский район — 594 (+5)
Камбарский район — 535 (+6)
Глазовский район — 496 (+7)
Юкаменский район — 484 (+1)
Киясовский район — 399
Каракулинский район — 321
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