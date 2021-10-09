Карта распространения коронавируса на 9 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: Амир Закиров

308 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии по состоянию на утро 9 октября. Скончались 28 человек, выздоровели 194. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.

Ижевск — 26 468 (+158 по отношению к утру 8 октября)

Игринский район — 1 429 (+7)

Воткинск — 2 404

Увинский район — 1 836 (+20)

Сарапул — 2 104 (+11)

Глазов — 2 570 (+10)

Сюмсинский район — 625 (+1)

Балезинский район — 995 (+3)

Селтинский район — 455 (+4)

Можга — 2 705 (+38)

Дебесский район — 408 (+7)

Можгинский район — 676 (+11)

Воткинский район — 662

Красногорский район — 539 (+1)

Якшур-Бодьинский район — 660 (+3)

Вавожский район — 474

Завьяловский район — 2 368 (+2)

Кизнерский район — 543

Кезский район — 362 (+4)

Алнашский район — 795 (+2)

Ярский район — 370

Граховский район — 377

Малопургинский район — 633 (+1)

Шарканский район — 869

Сарапульский район — 594 (+5)

Камбарский район — 535 (+6)

Глазовский район — 496 (+7)

Юкаменский район — 484 (+1)

Киясовский район — 399

Каракулинский район — 321

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