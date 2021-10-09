Аттракционы в парке Космонавтов в Ижевске закроют на зиму

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Уже в ближайший понедельник, 11 октября, будут закрыты на зиму аттракционы в парке Космонавтов, который находится на ул. Воткинское шоссе.

- Последний раз в этом году есть возможность покататься на аттракционах. Ждëм вас в эту субботу и воскресенье с 10 до 18, не забывайте о мерах профилактики, - сообщает администрация парка в социальной сети.

В Летнем саду им. Горького сезон еще не закрыт. Парк будет открыт, пока погода совсем не испортится.

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