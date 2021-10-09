Грант выиграла жительница Удмуртии на Всероссийском форуме «серебряных» добровольцев

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С 1 по 4 октября в Тюмени проходил форум, на котором собрались волонтеры из всех регионов России. И ижевчанка Салия Закирова выиграла грант на реализацию социального проекта «Не дадим друзей в обиду». Сумма гранта – 150 тысяч рублей.

- Цель проекта - защита животных ижевского Зоопарка от несанкционированного кормления. Теперь Салие Закировой предстоит реализовать свою идею вместе с 30 волонтерами, - сообщает пресс-служба Министерства спорта и молодежной политики Удмуртии.

Салия Закирова посвятила 36 лет рабочего стажа трем организациям: клинико-диагностической лаборатории онкодиспансера, Министерству соцзащиты Удмуртии и Управлению соцзащиты Администрации Ижевска.

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