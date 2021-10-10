Новый рекорд: 310 человек заразилось коронавирусом за последние сутки в Удмуртии

Статистика заболеваемости коронавирусом Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 10 октября в Удмуртии выявлено 310 новых случаев коронавируса. Число является новым. В числе заболевших 52 ребен6ка и 105 человек старше 65 лет. 34 человека скончались.

240 человек выздоровели, их выписали.

8 108 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1 741 средней степени тяжести, 620 в тяжелом состоянии

Всего на 10 октября в Удмуртии зарегистрировано 56 290 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

410 165 человек всего вакцинировали. Из них 330 772 получили второй компонент. 50 187 человек получили однокомпонентную вакцину Спутник Лайт.

Всего в Удмуртии провели 1 822 685 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 8 626.

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