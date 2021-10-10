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Общество10 октября 2021 7:38

Погода в Ижевске 10 октября: до +8°C и слабые дожди

Рассказываем о погоде на день
Лямина Софья
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Рассказываем о погоде на день

Рассказываем о погоде на день

Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила для вас прогноз погоды на 10 октября.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», сегодня с самого утра и до ночи будет пасмурно. Слабый дождь ожидается днем в промежуток времени с 11:00 до 13:00, а также вечером с 16:00 до 18:00. Днем температура воздуха составит +6…+8°С. Ветер северо-западный, до 2,4 м/с.

О погоде на октябрь мы рассказали здесь.

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