В 71 доме в Удмуртии в сентябре завершили капитальный ремонт

Капремонт домов в Удмуртии Фото: Архив «КП» в Ижевске

За сентябрь капитальный ремонт прошел в 71 доме в 15 населенных пунктах в Удмуртии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Всего за месяц было проведено 96 приемочных комиссий.

Проверка большей части объектов прошла в Ижевске - 25 многоквартирных домов и в Глазове – 23. Также ремонт проконтролировали еще в 23 объектах. В том числе в Воткинске, Камбарке, Ярском и Балезинском районах.

Всего за прошедший месяц на 34 домах отремонтировали фасад, на 27 – фундамент, на 16 - крыши, а также в 9 домах была обновлена система теплоснабжения, в 7 - электроснабжения, в 3 - водоснабжения.

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