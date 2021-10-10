54 человека пострадали в результате ДТП в Удмуртии с начала осени

54 человека пострадали в результате аварий в Удмуртии
Фото: Архив «КП» в Ижевске
С наступлением осени в Удмуртии зарегистрировано 54 наезда на пешеходов, сообщает пресс-служба МВД по республике. В результате этих происшествий 5 человек погибли и 50 получили травмы различной степени тяжести, из них 16 – несовершеннолетних.
Из числа пострадавших 29 пешеходов были сбиты автотранспортом в темное время суток. В результате 4 человека погибли. Одной из основных причин ДТП является игнорирование пешеходами использования световозвращающих элементов. Их обязательное использование при движении в темное время вне населенных пунктов закрепляет административное законодательство.
«За допущенное правонарушение пешеходу в лучшем случае грозит административный штраф в размере 500 рублей, в случае же наезда на пешехода - смерть, тяжелые травмы, долгая и дорогая реабилитация, которая не всегда заканчивается успешным восстановлением состояния здоровья», - сообщается на сайте МВД.
Ранее «Комсомолка» разобралась с юристом, как грамотно действовать, если вы совершили наезд на пешехода.
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