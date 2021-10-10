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Происшествия10 октября 2021 11:15

22-летнего заключенного в Удмуртии осудили за оскорбление памяти о Дне Победы

Его приговорили к 7 месяцам исправительных работ
Лямина Софья
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В Удмуртии вынесли приговор 22-летнему местному жителю за реабилитацию нацизма

В Удмуртии вынесли приговор 22-летнему местному жителю за реабилитацию нацизма

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Верховным судом Удмуртской Республики вынес приговор в отношении 22-летнего местного жителя. Его признали виновным в реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354-1 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД по республике.

Ранее «Комсомолка» писала, что обвиняемый, уже отбывающий наказание в колонии, в присутствии других осужденных публично оскорбил память о Дне Победы советского народа в Великой Отечественной войне (9 мая 1945 года).

В ходе судебного заседания подсудимый в полном объеме признал вину, а также раскаялся в содеянном. Суд приговорил виновного к наказанию в виде 7 месяцев исправительных работ.

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