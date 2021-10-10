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Общество10 октября 2021 12:25

Сельхозорганизации Удмуртии собрали половину урожая овощей 2021 года

Сборы картофеля завершены на 90%
Лямина Софья
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Сбор урожая в Удмуртии

Сбор урожая в Удмуртии

Фото: Константин ИВШИН

Предприятия агропромышленного комплекса собрали с полей Удмуртии более 3100 тонн капусты, моркови и свеклы. Это составляет половину от общего объем работ, сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице во «Вконтакте».

Традиционно т сельхозорганизации Можгинский, Малопургинский и Воткинский районы традиционно отводят самые большие площади под овощные культуры открытого грунта. Здесь выращивают около 75% всех удмуртских овощей.

Сборы картофеля завершены на 90%. Это почти 66 тысяч тонн «второго хлеба».

Всего из федерального и республиканского бюджетов на государственную поддержку агропромышленного комплекса в этом году выделено 2,9 млрд рублей.

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