Сельхозорганизации Удмуртии собрали половину урожая овощей 2021 года

Сбор урожая в Удмуртии Фото: Константин ИВШИН

Предприятия агропромышленного комплекса собрали с полей Удмуртии более 3100 тонн капусты, моркови и свеклы. Это составляет половину от общего объем работ, сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице во «Вконтакте».

Традиционно т сельхозорганизации Можгинский, Малопургинский и Воткинский районы традиционно отводят самые большие площади под овощные культуры открытого грунта. Здесь выращивают около 75% всех удмуртских овощей.

Сборы картофеля завершены на 90%. Это почти 66 тысяч тонн «второго хлеба».

Всего из федерального и республиканского бюджетов на государственную поддержку агропромышленного комплекса в этом году выделено 2,9 млрд рублей.

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