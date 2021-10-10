Трое жителей Удмуртии находились на борту упавшего самолета в Татарстане

Фото: КП https://www.kp.ru/daily/28341.5/4487272/
Фото: REUTERS
На потерпевшем крушении в Татарстане легкомоторном самолете Let L 410 "Turbolet" находилось трое жителей Удмуртии. Двое из них погибли, сообщает руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова, пишет «Интерфакс».
Всего на борту самолета находились люди из семи регионов. Пострадали также жители Башкортостана, Марий Эл, Ульяновской области, Татарстана, Кировской и Челябинской областей.
Погибли жители Башкортостана - четверо, Татарстана - девять, Челябинской области - один.
По данным источника "Интерфакса", предварительная причина крушения - отказ техники. Пилот пытался совершить вынужденную посадку, но удар о землю был слишком сильным.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Погода на неделю в Ижевске: дождливо и до +7
В Удмуртии пункт об увольнении или переводе на удаленную работу сотрудников убрали из постановления об обязательной вакцинации.