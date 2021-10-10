Трое жителей Удмуртии находились на борту упавшего самолета в Татарстане

Фото: КП https://www.kp.ru/daily/28341.5/4487272/ Фото: REUTERS

На потерпевшем крушении в Татарстане легкомоторном самолете Let L 410 "Turbolet" находилось трое жителей Удмуртии. Двое из них погибли, сообщает руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова, пишет «Интерфакс».

Всего на борту самолета находились люди из семи регионов. Пострадали также жители Башкортостана, Марий Эл, Ульяновской области, Татарстана, Кировской и Челябинской областей.

Погибли жители Башкортостана - четверо, Татарстана - девять, Челябинской области - один.

По данным источника "Интерфакса", предварительная причина крушения - отказ техники. Пилот пытался совершить вынужденную посадку, но удар о землю был слишком сильным.

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