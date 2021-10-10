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Здоровье10 октября 2021 13:03

В Удмуртии пункт об увольнении или переводе на удаленную работу сотрудников убрали из постановления об обязательной вакцинации

Число привитых сотрудников должно составлять 80%
Лямина Софья
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В Удмуртии внесли изменения в постановление об обязательной вакцинации

В Удмуртии внесли изменения в постановление об обязательной вакцинации

Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Удмуртии убрали пункт об увольнении или отстранении от работы не вакцинировавшихся сотрудников из постановления главного санитарного врача республики. Документ размещен на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

При этом сроки для проведения вакцинации остались прежними. До 1 ноября должно быть организовано проведение прививок первым компонентом, до 1 декабря — вторым компонентом или однокомпонентной вакциной. В целом в организациях должно быть привито от коронавируса не менее 80% штата.

Напомним, ранее в Удмуртии определились с перечнем категорий граждан, подлежащих вакцинации от коронавируса.

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