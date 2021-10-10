Погода на неделю в Ижевске: дождливо и до +7

Погода на неделю для жителей Удмуртии Фото: Архив «КП» в Ижевске

Следующая неделя, 11-17 октября, в Ижевске будет дождливой. Столбик термометра поднимется до +7 градусов. Ближе к выходным похолодает до +4. Подробнее о погоде на неделю расскажет «Комсомолка» (по данным сервиса «Яндекс. Погода»).

В понедельник, 11 октября, прогнозируются дожди. Температура воздуха днем составит +6, ночью похолодает до +4.

Во вторник, 12 октября, также пройдет дождь. Воздух прогреется до +6, ночью ожидается +5.

В среду, 13 октября, потеплеет до +7. Ночью температура опустится до +5. Прогнозируется дождь.

В четверг, 14 октября, температура воздуха днем составит +6, ночью — +4.

В пятницу, 15 октября, погода существенно не изменится: также ожидается дождь, температура днем прогреется до +5, ночью — +4.

В субботу, 16 октября ожидается пасмурная погода без осадков. Столбик термометра поднимется до +4, ночью опустится до +2.

В воскресенье, 17 октября ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит +4, ночью — +2.

Ранее мы рассказывали, каким будет октябрь.

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