Карта распространения коронавируса на 10 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

Заболеваемость коронавирусом в Удмуртии
Фото: Архив «КП» в Ижевске
310 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии по состоянию на утро 10 октября. Скончались 34 человека, выздоровели 240. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.
Ижевск — 26 636 (+168 по отношению к утру 10 октября)
Игринский район — 1 439 (+10)
Воткинск — 2 435 (+31)
Увинский район — 1 839 (+3)
Сарапул — 2 116 (+4)
Глазов — 2 578 (+8)
Сюмсинский район — 627 (+2)
Балезинский район — 997 (+2)
Селтинский район — 459 (+4)
Можга — 2 712 (+7)
Дебесский район — 420 (+12)
Можгинский район — 678 (+2)
Воткинский район — 673 (+11)
Красногорский район — 542 (+3)
Якшур-Бодьинский район — 663 (+3)
Вавожский район — 475 (+1)
Завьяловский район — 2 377 (+9)
Кизнерский район — 545 (+2)
Кезский район — 365 (+3)
Алнашский район — 799 (+4)
Ярский район — 372 (+2)
Граховский район — 380 (+3)
Малопургинский район — 636 (+3)
Шарканский район — 872 (+3)
Сарапульский район — 595 (+1)
Камбарский район — 539 (+4)
Глазовский район — 497 (+1)
Юкаменский район — 488 (+4)
Киясовский район — 399
Каракулинский район — 321
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