Карта распространения коронавируса на 10 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

Заболеваемость коронавирусом в Удмуртии Фото: Архив «КП» в Ижевске

310 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии по состоянию на утро 10 октября. Скончались 34 человека, выздоровели 240. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам республики.

Ижевск — 26 636 (+168 по отношению к утру 10 октября)

Игринский район — 1 439 (+10)

Воткинск — 2 435 (+31)

Увинский район — 1 839 (+3)

Сарапул — 2 116 (+4)

Глазов — 2 578 (+8)

Сюмсинский район — 627 (+2)

Балезинский район — 997 (+2)

Селтинский район — 459 (+4)

Можга — 2 712 (+7)

Дебесский район — 420 (+12)

Можгинский район — 678 (+2)

Воткинский район — 673 (+11)

Красногорский район — 542 (+3)

Якшур-Бодьинский район — 663 (+3)

Вавожский район — 475 (+1)

Завьяловский район — 2 377 (+9)

Кизнерский район — 545 (+2)

Кезский район — 365 (+3)

Алнашский район — 799 (+4)

Ярский район — 372 (+2)

Граховский район — 380 (+3)

Малопургинский район — 636 (+3)

Шарканский район — 872 (+3)

Сарапульский район — 595 (+1)

Камбарский район — 539 (+4)

Глазовский район — 497 (+1)

Юкаменский район — 488 (+4)

Киясовский район — 399

Каракулинский район — 321

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