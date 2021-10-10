Выживший при крушении самолета в Татарстане спортсмен-парашютист в тяжелом состоянии

Упавший в Татарстане самолет Фото: МЧС по Татарстану

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Александр Варшавский рассказал о состоянии спортсмена-парашютиста, выжившего в результате падения самолета L-410 в Татарстане. Всего на его борту находились три жителя Удмуртии.

«Филинов Дмитрий Валентинович КМС и Алексеев Игорь Викторович МС России погибли, Зеленин Владимир - спортсмен-парашютист в тяжелом состоянии»,- написал глава минспорта.

Напомним, ранее принес соболезнования родным и близким погибших в результате жесткой посадки легкомоторного самолета глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

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