Гороскоп на 11 октября для ижевчан: Стрельцов ждут вещие сны, а Весы получат неожиданное предложение

Астропрогноз для ижевчан Фото: Архив «КП» в Ижевске

Овен

Будьте готовы к неожиданной встрече, которая даст вам возможность продемонстрировать свое искрометное чувство юмора и неординарный ход мыслей.

Телец

Тельцов ждет насыщенный и эмоциональный день, который закончится неожиданными финансовыми поступлениями.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам сконцентрировать внимание на себе. Благоприятный момент для исполнения своих желаний.

Рак

Раки будут бороться с желанием потратиться на что-то разрекламированное. Звезды советуют спланировать свой бюджет на месяц и придерживаться финансового плана.

Лев

Львы могут блеснуть на работе и в спорте, а долгожданные встречи с друзьями добавят энтузиазма и принесут массу удовольствия.

Дева

Девам предстоит изменить свои привычки. Новый день принесет вам неожиданные повороты и новости. Звезды советуют не нервничать и наслаждаться переменами.

Весы

Весы получат заманчивое предложение, отказаться от которого будет непросто. Подумайте, что сейчас для вас важнее – новые начинания или комфорт?

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам не принимать поспешных решений. Решение важных вопросов лучше отложить на другой день.

Стрелец

В понедельник вы будете необычайно оптимистичны и общительны, но не забывайте про осторожность. Звезды советую доверять своей интуиции и записать сон. Он может оказаться вещим.

Козерог

Звезды обещают Козерогам необычные находки. Наслаждайтесь ими, а встречи и заполнение документов отложите на другой день.

Водолей

Водолеям стоит подготовиться к обратной связи и чужому мнению. Звезды советуют избегать серьезных разговоров и уделить время авантюрам и играм.

Рыбы Рыбы с легкостью найдут общий язык с коллегами и окружающими людьми. Вечером звезды обещают интригующую встречу, которая перевернет вашу жизнь.

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