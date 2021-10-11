За последние сутки в Удмуртии заболели рекордные 315 человек

Зафиксирован очередной антирекорд. Фото: pexels.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 11 октября в Удмуртии выявлен 315 новых случаев коронавируса (очередной антирекорд). В числе заболевших 25 детей до 14 лет и 80 человек старше 65 лет. Зафиксировано 30 смертей.

135 человек выздоровели, их выписали.

7 037 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1 787 - в состоянии средней степени тяжести, 615 – в тяжелом состоянии.

Всего на 11 октября в Удмуртии зарегистрировано 56 605 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 45 431 человек выздоровел. За время пандемии в регионе зафиксировали 2 295 смертей.

Вакцинированы 410 165 жителей Удмуртии. Из них 330 772 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 50 187 человек.

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