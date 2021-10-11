Погода в Ижевске 11 октября: переменная облачность и ночные дожди

Погода в Ижевске сегодня. Фото: canva

Доброе утро, Ижевск! По данным синоптиков Удмуртского гидрометцентра, днем 11 октября температура будет держаться от +11 до +13 °С. Небо переменно облачное, преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

Ночью столбик термометра упадет до +3...+5 °С. Местами пройдут небольшие дожди.

Ранее мы рассказали, какой будет погода на этой неделе.

Желаем отличной недели!

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