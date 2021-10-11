Последние новости Ижевска на утро 11 октября 2021 года: упавший самолет в Татарстане, изменения в постановлении о вакцинации и рекорд Туктамышевой

Главные новости утра в Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Надеемся, что ваши выходные прошли отлично. Чтобы быть в курсе главных событий республики, предлагаем посмотреть новости одной строкой:

- 6 новых проектов представил глава Удмуртии на совещании с вице-премьером РФ Чернышенко

- Два детских сада откроют в Ижевске в 2022 году

- Аттракционы в парке Космонавтов в Ижевске закроют на зиму

- Грант выиграла жительница Удмуртии на Всероссийском форуме «серебряных» добровольцев

- Новый рекорд: 310 человек заразились коронавирусом за последние сутки в Удмуртии

- В 71 доме в Удмуртии в сентябре завершили капитальный ремонт

- 22-летнего заключенного в Удмуртии осудили за оскорбление памяти о Дне Победы

- 54 человека пострадали в результате ДТП в Удмуртии с начала осени

- Сельхозорганизации Удмуртии собрали половину урожая овощей 2021 года

- Карта распространения коронавируса на 10 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

А ТЕПЕРЬ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Не будут отстранять

Пункт об увольнении или отстранении от работы за отказ от вакцинации убрали из постановления. Однако, сроки вакцинации остались прежними. Подробности.

Авиакатастрофа

Трое жителей Удмуртии находились на борту упавшего самолета в Татарстане. Глава Ижевска принес соболезнования близким погибших и пострадавшего (сообщается, что он находится в тяжелом состоянии). Напомним, что 23 сентября в Ижевске жесткую посадку совершил вертолет.

Новый рекорд

Фигуристка Лиза Туктамышева установила новый личный рекорд. Также девушка заняла первое место в соревнованиях по короткой программе на международном турнире по фигурному катанию «Финляндия Трофи». Подробности.

О погоде

Мы рассказали, какой обещает быть погода в ближайшие семь дней. Подробности.

Удачной недели!