Детский лагерь «Березовая роща» может приобрести правительство Удмуртии

Сейчас «Березовая роща» принадлежит Ижевскому механическому заводу. Фото: vk.com/miour

Власти Ижевска могут выкупить детский лагерь «Березовая роща» для республиканских и муниципальных нужд. О планах внести предложение о приобретении лагеря сообщила пресс-служба Минимущества Удмуртии в официальном сообществе «ВКонтакте».

«Сегодня [1 октября. – прим. ред.] представители Минимущества Удмуртии, Минобразования Удмуртии и администрации г. Ижевска совместно выехали на осмотр имущественного комплекса детского лагеря «Березовая роща». Построенные еще в советское время корпуса, конечно, нуждаются в реновациях и ремонте, но место для детского отдыха осталось таким же чудесным - чистый воздух, красивые виды и замечательные сотрудники лагеря», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас «Березовая роща» принадлежит Ижевскому механическому заводу (АО «ИМЗ-2»).

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