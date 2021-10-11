Детский лагерь закрыли в Удмуртии после прокурорской проверки

Здоровье и безопасность детей не были обеспечены. Фото: pixabay.com

В Воткинском районе Удмуртии после прокурорской проверки был закрыт детский летний лагерь при спортивно-оздоровительном комплексе «Город спорта», организованный индивидуальным предпринимателем. Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, безопасность и здоровье детей в лагере не были обеспечены должным образом.

«Так, сведения в Министерство образования и науки Удмуртской Республики о включении в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления предпринимателем не подавались, санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии деятельности организации отдыха детей и их оздоровления санитарному законодательству им не получено» — сообщают в ведомстве.

Индивидуального предпринимателя, открывшего лагерь, оштрафовали на 250 тыс. рублей прокурорским постановлением.

Постановление не вступило в законную силу.

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