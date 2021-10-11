Сотрудника полиции в Удмуртии обвиняют в покровительстве незаконной банковской деятельности

Проведено более 40 обысков. Фото: архив КП

В Удмуртии расследуется уголовное дело о незаконной банковской деятельности (пункты «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ). Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по республике, по подозрению в совершении этих преступлений задержаны 10 жителей региона, в том числе бывший и действующий сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД по УР.

«По данным следствия, в период с 2018 года по октябрь 2021 года обвиняемые незаконно осуществляли банковскую деятельность, используя реквизиты свыше 30 подконтрольных организаций, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность и имели признаки «фирм-однодневок», номинальными учредителями и руководителями которых являлись они сами и подконтрольные им лица», – сообщают в ведомстве.

За вознаграждение в размере не менее 6% обвиняемые открывали и вели банковские счета, проводили инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание по расчетным счетам, на которых суммарно находилось более 200 млн рублей. С этих счетов по поручению физ- и юрлиц снимались деньги, которые передавались заказчику. Незаконный доход составил более 19 млн рублей.

Отмечается, что один из обвиняемых - сотрудник полиции - покровительствовал преступной группе, используя служебное положение.

Все обвиняемые были задержаны 8 октября. Организатора по ходатайству следователя поместили под стражу, остальных отправили под домашний арест с запретом определенных действий.

Проведено более 40 обысков в офисах и местах жительства обвиняемых. Изъята интересная следствию финансовая документация, а также крупные суммы наличных денег и банковские карты.

Противоправная деятельность преступной группы была выявлена в результате совместных действий сотрудников УФСБ России по Удмуртской Республике, сотрудников УЭБиПК и ОРЧ собственной безопасности МВД по Удмуртской Республике.

Расследование дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства преступлений.

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