Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева заняла второе место на международном турнире в Финляндии

В короткой программе Туктамышева победила с обновлением личного рекорда. Фото: fsrussia.ru

Накануне, 10 октября, в Эспоо (Финляндия) завершился международный турнир «Челленджер» по фигурному катанию Finlandia Trophy. Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России, наши фигуристки заняли весь пьедестал почета. В частности, фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева стала второй. Золото завоевала Камила Валиева, бронзу – Алена Косторная.

«Сегодня я была более уверена, более привычная атмосфера, более спокойная, поэтому удалось неплохо откататься, не учитывая мой странный ритбергер. Но в целом, я довольна этими соревнованиями и обеими программами, – поделилась Туктамышева с пресс-службой Федерации. – Мысли были такие, чтобы глупую ошибку не совершить, потому что два тройных акселя - это ключевая задача в произвольной, а дальше идет много наработанного, того, что уже было. Единственно, я за каскад - двойной аксель + ойлер + тройной сальхов еще немножко переживала, потому что его прыгаю только второй сезон, раньше не исполняла. Но в целом, так как сегодня было вот это спокойствие, оно дало возможность мне показать без нервов хорошие уверенные прыжки. Сегодня было классно кататься!»

Напомним, в короткой программе Туктамышева победила с обновлением личного рекорда.

Сейчас Елизавета начнет подготовку к первому этапу серии Гран-при в Канаде, который начнется через две недели.

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