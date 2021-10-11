Победители бизнес-премии «Твердые знаки-Удмуртия» получили награды

В Ижевске прошла церемония награждения премии для бизнеса «Твердые знаки – Удмуртия». Фото: Амир Закиров

Легендарная премия издания «Коммерсантъ» пришла в Удмуртию. В конце сентября в Ижевске торжественно наградили финалистов и победителей первой региональной бизнес-премии «Твердые знаки», организованной медиагруппой «Центр» и «Коммерсантъ-Удмуртия».

Напомним, организаторы получили 72 заявки от 46 компаний, из них экспертный совет отобрал самые яркие, интересные и важные для республики бизнес-проекты. Из 26 проектов, прошедших в финал, победителями были признаны 11.

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«Показатель того, насколько изменилось отношение общества к бизнесу»

Церемония прошла в ресторане «Яр», в ней участвовало более 80 гостей: представители компаний прошедших финал, члены экспертного совета, а также партнеры премии. В зале ресторана организовали выставку с фотографиями финалистов премии, которые были оформлены в стиле обновленного сайта «Коммерсантъ». На церемонии выступила группа Classic Band, после чего организаторы провели QR-квест. Его победитель получил фирменную толстовку от бренда «Коммерсантъ» и сертификат от Агентства бизнес-решений медиагруппы «Центр».

«Премия «Твердые знаки» вручается лучшим из лучших – компаниям, которые в период пандемии не только сумели остаться на плаву, но и сделали что-то невероятно крутое. Я благодарна членам экспертного жюри, которые оценили проекты, и желаю дальнейших успехов всем участникам этой премии», – отметила Анастасия Власова, директор медиагруппы «Центр».

Вероника Иванова, главный редактор медиагруппы «Центр», на церемонии вручения премии «Твердые знаки – Удмуртия» . Фото: Амир Закиров

Одним из членов экспертного жюри был первый зампредседателя правительства Удмуртии Константин Сунцов.

«Твердые знаки» – показатель того, насколько изменилось отношение общества к бизнесу. «Мы видим, что сегодня отношение к предпринимателям совсем иное – не такое, как 10 или 20 лет назад. Сейчас предпринимательство – это почетно, патриотично. Глядя на то, как бизнес-премии выделяют предпринимателей, рассказывают их историю, сильную мотивацию получают те, кто только начинает бизнес или думает о нем. Премия показывает, кто и чем занимается, и как добивается высот», – считает первый заместитель председателя правительства республики.

Компании, представившие лучшие бизнес-проекты, получили памятную награду и диплом «Твердых знаков», а также призы от партнеров премии. Фото: Амир Закиров

Полный список участников, финалистов и победителей премии «Твердые знаки – Удмуртия» можно посмотреть на официальном сайте премии. Там же можно подробно узнать о каждом конкурсном проекте.

«Восторг и чувство удовлетворения»

Перейдем к победителям. В восьми номинациях премии награды получили 11 компаний, еще 15 стали финалистами. Так, в номинации «Прорыв года» победил проект открытия инновационного медицинского центра «Лада-Эстет».

Коммерческий директор медиагруппы «Центр» Анна Плетнева вручает награду премии «Твердые знаки – Удмуртия» Ирине Крашенинниковой, директору инновационного медицинского центра «Лада-Эстет». Фото: Амир Закиров

«Получать подарки всегда неожиданно и приятно. Переполняют восторг и чувство удовлетворения, потому что все, что мы делаем, – это все для признания нашими пациентами, коллегами, друзьями и близкими. Когда есть возможность получить признание и в такой форме, то это огромная честь. Была рада увидеть на премии знакомых предпринимателей и бизнесменов. И могу точно сказать, что все присутствующие на премии – абсолютно точно достойные и успешные люди», – отметила директор центра Ирина Крашенинникова

В категории «Эффективная цифровизация» лучшим стал проект «Система цифрового анализа и управления авиапредприятием» АО «Ижавиа».

Директор АО «Ижавиа» Александр Синельников с наградой премии «Твердые знаки – Удмуртия». Фото: Амир Закиров

«Мы участвовали сразу в двух номинациях, и они взаимосвязаны между собой. Ведь невозможно достигать роста объемов перевозок и улучшения эффективности самой компании, не становясь эффективнее и не внедряя цифровизацию. Было волнительно увидеть новые лица. Для меня такими стали братья Кононовы. Когда ехал на номинацию, увидел их точку, которая еще только открывается. А оказывается, они уже крутые ребята», – поделился директор компании «Ижавиа» Александр Синельников,

Награду премии «Твердые знаки – Удмуртия» братьям Кононовым вручил Игорь Кудрявцев, региональный директор ПСБ в Удмуртии (слева) Фото: Амир Закиров

Обладателями премии также стали Дмитрий и Алексей Кононовы. Их сеть лавок домашней еды победила в номинации «Бизнес в эпоху пандемии». Братья отметили, что с точки зрения бизнес-сообщества премия была организована очень вовремя.

«В последнее время из-за всех ограничительных мер бизнесу не хватает встреч. Спасибо “Коммерсанту”, что организовали нам эту встречу. Было приятно увидеть тех, кого давно не видели. Приятно быть награжденными. Особенно мы порадовались за «Бобровую долину»: они наши хорошие знакомые и всегда ответственно подходят к своей работе», – отметил Дмитрий Кононов, совладелец сети лавок домашней еды «Братья Кононовы».

Финалисты номинации «Лучший сервис в B2C-секторе» и ее победитель – Екатерина Меркушева, руководитель и учредитель этнокомплекса «Бобровая долина». Фото: Амир Закиров

Премию братьям Кононовым в этой номинации вручил региональный директор ПСБ в Удмуртии Игорь Кудрявцев.

«Таких мероприятий давно не хватало бизнес-сообществу –уютных, позитивных, полезных для всех участников. Было приятно снова видеть всех представителей бизнеса лично. Интересно «открывать» знакомый бизнес с другой стороны и видеть новые успешные проекты. Мы вручали приз, наверное, в одной из ключевых номинаций года - «Бизнес в эпоху пандемии». Победители не только сумели сохранить свое дело в это непростое время, но и переформатировать работу под новые условия», - сказал Игорь Кудрявцев.

В номинации «Городская среда» отметились сразу два проекта – «Умные кварталы А14» от КОМОССТРОЙ® и жилой комплекс ZNAK Город Будущего (Знак) от компании «Железно-Ижевск», которая зашла на строительный рынок республики относительно недавно.

«Мы очень серьезно готовились к заходу в Удмуртию – знали, что здесь сильные застройщики со своим имиджем, со своим большим опытом и интересными объектами. Но я могу сказать, что проект, над которым мы сейчас работаем, – это, на данный момент, самая верхняя наша ступень. Покупатели приняли нас, оценили и поэтому мы сейчас здесь. Мы всегда стараемся честно делать свое дело, поэтому награды сами нас находят», – отметил директор «Железно-Ижевск» Сергей Пестов

Директор «Железно-Ижевск» Сергей Пестов и заместитель генерального директора по правовому обеспечению компании КОМОССТРОЙ® Игорь Стыценко с наградами премии «Твердые знаки – Удмуртия». Фото: Амир Закиров

Поблагодарил организаторов и заместитель генерального директора по правовому обеспечению компании КОМОССТРОЙ® Игорь Стыценко.

«Очень приятно, что на премии нас отметили. Вдвойне приятно, что оценки удостоился наш проект. Надеюсь, что жители, которые приобретут квартиры, будут также довольны. Искренне на это надеюсь, поскольку все, что мы делаем, это для жителей нашего города. Радовать интересными, стильными проектами мы будем и впредь», – заверил Игорь Сергеевич.

Полный список победителей премии «Твердые знаки – Удмуртия»

Номинация «Прорыв года»

- Медицинский центр «Лада-Эстет». Проект «Открытие инновационного медицинского центра «Лада-Эстет».

Номинация «Эффективная цифровизация»

- АО «Ижавиа». Проект «Система цифрового анализа и управления авиапредприятием».

Номинация «Лучший сервис в В2В-секторе»

- Филиал ПАО «Ростелеком» в Удмуртии. Проект «Внедрение облачных технологий в медицинских учреждениях Удмуртии для повышения качества медобслуживания в условиях пандемии».

- «Квиктранс». Проект «Открытие контейнерного терминала на станции Ижевск».

Номинация «Лучший сервис в В2С-секторе»

- Этнокомплекс «Бобровая долина». Проект «Строительство финно-угорского квартала в центре Ижевска».

Номинация «Сельский бизнес»

- Частная сыроварня «Симашурские луга». Проект «Открытие собственной сырной лавки с крафтовым сыром «Симашурские луга» в Глазове».

Номинация «Городская среда»

- Специализированный застройщик «Железно-Ижевск». Проект «Жилой комплекс ZNAK Город Будущего».

- Компания КОМОССТРОЙ®. Проект «Умные кварталы А14»

Номинация «Социальная ответственность бизнеса»

- Центр ремонта АКПП Top Gear. Благотворительные проекты «Сева» и «Поющая голубка», реализуемые по инициативе компании при поддержке бизнеса, а также адресная помощь социальным учреждениям в Удмуртии.

- «АСПЭК-Домстрой». Добрососедский центр «Дом дружбы соседей».

Номинация «Бизнес в эпоху пандемии»

- Сеть лавок домашней еды «Братья Кононовы». Проект «Развитие нового формата общественного питания – сети лавок домашней еды».

Церемония вручения премии «Твердые знаки – Удмуртия» в 2021 году. Фото: Амир Закиров

Победители премии получили не только награду и диплом, но и подарки от партнеров — картины, изображающие богатейших бизнесменов мира, а также пакеты акций крупнейших игроков на бирже от компании «Фридом финанс», специальные наборы от магазина WineStore и Глазовского ликеро-водочного завода. Всем финалистам вручили сертификаты от инновационного медицинского центра «Лада-Эстет». Кроме того, после церемонии среди участников были разыграны сертификаты на индивидуальный пошив одежды от компании Indever, пакеты акций от «Фридом финанс», а также сертификат на 50 тысяч рублей на размещение в «Коммерсантъ-Удмуртия».

Подробнее о каждом проекте, принявшем участие в конкурсе, читайте на официальном сайте премии.

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