«Макдоналдс» откроется около ТЦ «Матрица» в Ленинском районе Ижевска

Это уже четвертый ресторан сети в столице Удмуртии. Фото: pexels.com

13 октября в 12:00 в Ижевске на улице Баранова, 85 (около ТЦ «Матрица» торжественно откроется еще один ресторан «Макдоналдс». Об этом сообщили в пресс-службе сети предприятий быстрого питания.

Это уже четвертый ресторан сети в столице Удмуртии. Он стал частью обновленной концепции «Маккафе»: здесь будут доступны киоски самообслуживания, обслуживание за столами, сервисы доставки на дом и новая конфигурация «МакАвто» Side-by-Side».

Напомним, на данный момент действуют рестораны на улице 10 лет Октября (около ТРЦ «Омега»), на улице Ленина (около ТЦ «Радуга»), а также в ТРЦ «Италмас».

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