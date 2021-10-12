За последние сутки в Удмуртии заболели рекордные 320 человек

К сожалению, 30 человек скончались. Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 12 октября в Удмуртии выявлено 320 новых случаев коронавируса (очередной антирекорд). В числе заболевших 23 ребенка до 14 лет и 77 человек старше 65 лет. Зафиксировано 30 смертей.

220 человек выздоровели, их выписали.

7 084 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 1 834 - в состоянии средней степени тяжести, 591 – в тяжелом состоянии.

Всего на 12 октября в Удмуртии зарегистрировано 56 925 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 45 651 человек выздоровел. За время пандемии в регионе зафиксировали 2 325 смертей.

Вакцинированы 415 318 жителей Удмуртии. Из них 331 738 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 52 690 человек.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Последние новости Ижевска на утро 12 октября 2021 года: оперирование пострадавшего в Мензелинске и объявление даты открытия «Макдональдса»

Врача из Ижевска обвиняют в мошенничестве