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Общество12 октября 2021 6:32

Последние новости Ижевска на утро 12 октября 2021 года: оперирование пострадавшего в Мензелинске и объявление даты открытия «Макдональдса»

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Анастасия Захарова
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Сегодня ожидается теплый день: температура поднимется до +14

Сегодня ожидается теплый день: температура поднимется до +14

Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 12 октября. Ожидается теплая погода без осадков, столбик термометра поднимется до +12…+14 градусов. А начать это осеннее утро мы предлагаем с дайджеста новостей от «Комсомолки»:

— Детский лагерь «Березовая роща» может приобрести правительство Удмуртии

— Обвиняемого в подпольных банковских операциях бывшего сотрудника полиции в Удмуртии арестовали на два месяца;

Пешеходную дорожку «вникуда» на улице Лихвинцева в Ижевске прокомментировал урбанист Илья Варламов;

Детский лагерь закрыли в Удмуртии после прокурорской проверки;

— Фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место на международном туринире в Финляндии;

— Килограмм героина, АК-47 и гранаты: в Удмуртии обезвредили банду наркоторговцев;

Перейдем к подробным новостям:

ПОСТРАДАВШЕГО В АВИАКАТАСТРОФЕ ПОД МЕНЗЕЛИНСКОМ ЖИТЕЛЯ УДМУРТИИ ПРООПЕРИРОВАЛИ

Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Фото: МЧС России

Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Фото: МЧС России

В авиакатастрофе под Мензелинском скончались два жителя Удмуртии. Еще один выжил, но ему потребовалась сложная операция. Пациент находится в тяжелом состоянии (Подробности).

«МАКДОНАЛЬДС» ОТКРОЕТСЯ ОКОЛО ТЦ «МАТРИЦА» В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ ИЖЕВСКА

В Ижевске откроется четвертый Макдональдс. Фото: Pexels

В Ижевске откроется четвертый Макдональдс. Фото: Pexels

Свершилось! В Ленинском районе Ижевска наконец-то появится свой «Макдональдс». Уже стала известна дата открытия заведения (Подробности).

ПОГОДА, ТРАДИЦИИ, ПРИМЕТЫ: НА ЧТО СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ЖИТЕЛЯМ УДМУРТИИ В ПОКРОВ ДЕНЬ

Рассказываем о традициях на Покров день

Рассказываем о традициях на Покров день

Фото: Архив КП

Совсем скоро, 14 октября наступит Покров день. Считалось, что в этот день выпадает первый снег. О других традициях праздника расскажет «Комсомолка» (Подробности).

ГОРОСКОП НА 11 — 17 ОКТЯБРЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ИЖЕВСКА: РЫБАМ НЕ ПОМЕШАЕТ ВПАСТЬ В ДЕТСТВО, А БЛИЗНЕЦАМ СТОИТ ПРИСЛУШАТЬСЯ К КРИТИКЕ

Составили гороскоп с помощью карт Таро. Фото: Pexels

Составили гороскоп с помощью карт Таро. Фото: Pexels

А под конец — традиционный гороскоп на неделю. В этот раз мы предлагаем вам прогноз в необычном формате: предсказания делали на картах таро (Подробности).

Общество: ВОПРОС ДНЯДоброе утро, Ижевск!