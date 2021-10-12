Врача из Ижевска обвиняют в мошенничестве

Врач брал деньги с призывников за справки о заболеваниях, по которым их признавали негодными к службе Фото: Константин ИВШИН

Уголовное дело в отношении врача, обвиняемого в мошенничестве, начал рассматривать Октябрьский районный суд Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Врач проводил обследования и выдавал призывникам справки о заболеваниях, по которым их признавали негодными или ограниченно годными к военной службе. За это он брал деньги с молодых людей.

Следующее судебное заседание состоится 25 октября.

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