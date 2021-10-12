На трассе в Удмуртии насмерть сбили пешехода

ДТП произошло в темное время суток. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 11 октября, около 20:00, на 26-м километре трассы «Сарапул-Каракулино» (недалеко от деревни «Мостовое») в Удмуртии произошла дорожная авария с погибшим пешеходом. Как сообщили в 1-м отделе УГИБДД по республике, 53-летний водитель автомобиля Lada Granta сбил мужчину 1973 года рождения, который двигался по проезжей части без световозвращающих элементов.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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