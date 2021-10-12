Находившуюся в федеральном розыске 29-летнюю подозреваемую в незаконном хранении наркотиков задержали в Ижевске

Подозреваемую поместили в СИЗО. Фото: Сергей Грачев

В столице Удмуртии по подозрению в незаконном хранении наркотиков задержали 29-летнюю нигде не работающую ижевчанку. Как сообщает пресс-служба УМВД по республике, ранее она была судима за совершение аналогичного преступления.

«Установлено также, что задержанная находилась в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ст.327 УК РФ - «подделка, оборот, изготовление поддельных документов», — говорится в сообщении.

Подозреваемая пояснила полицейским, что приобрела наркотики в интернете и забрала закладку по улице Авангардной (недалеко от места задержания).

Ижевчанку поместили в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере»). Подозреваемой грозит до 10 лет колонии.

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