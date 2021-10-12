Три физкультурно-оздоровительных комплекса и площадку ГТО откроют в Удмуртии до конца года

Новая площадка ГТО появится на стадионе «Локомотив». Фото: Минспорт УР

За 2021 год в рамках нацпроекта «Демография» в Удмуртии построили и оборудовали футбольное поле, 3 площадки ГТО, один закрытый и два открытых физкультурно-оздоровительных комплекса. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, до конца года планируется открыть еще четыре спортивных объекта.

«Откроется физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа для развития внешкольного спорта на стадионе средней общеобразовательной школы №10 в Можге, ФОКот в Ижевске на межшкольном стадионе школы № 42 и физкультурно-оздоровительный комплекс в Ижевске, на ул. Ухтомского, 25» — говорится в сообщении.

Также, помимо уже открывшихся площадок ГТО у ижевских школ №78 и №97, до конца года планируется введение в эксплуатацию площадки на стадионе «Локомотив».

Отмечается, что в спортшколе олимпийского резерва по футболу «Зенит-Ижевск» смонтирована система подогрева основного поля. Сейчас в школу олимпийского резерва закупается новое оборудование.

Напомним, национальный проект «Демография» инициирован президентом страны Владимиром Путиным.

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