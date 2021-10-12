За неявку в военкомат осудили призывника в Удмуртии

Молодой человек был уведомлен о необходимости явки в военкомат. Фото: Константин Ившин. архив КП
20-летнего жителя Глазова признали виновным в уклонении от службы в армии (часть 1 статьи 328 УК РФ). Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, при постановке на учет медкомиссия признала его годным к прохождению военной службы.
«Будучи надлежащим образом уведомленным о необходимости явки в военкомат для прохождения мероприятий, связанных с призывом, он не явился без уважительных причин», — говорится в сообщении.
Решением суда молодой человек был оштрафован на 15 тыс. рублей.
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