Фотофакт: на стене дома в Ижевске появилось граффити с кавалерист-девицей Надеждой Дуровой

Надежда Дурова - одна из первых женщин-офицеров русской армии. Фото: vk.com/yav_zone

Граффити с изображением уроженки Сарапула, русской кавалеристки, офицера Русской императорской армии и писательницы Надежды Андреевны Дуровой появилось на стене одного из домов по улице Ленина в Ижевске. Авторы работы – арт-группа «Явь» – сообщили об этом на своей странице «ВКонтакте».

«Если Дуров, то только такой», – гласит надпись на табличке, которую держит героиня граффити. Вероятно, она отсылает к одному из создателей «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павлу Дурову, который отпраздновал свое 37-летие 10 октября.

В чем заключается ирония, и как именно, помимо фамилии, связаны одна из первых женщин-офицеров русской армии и владелец известного мессенджера, авторы не уточняют.

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