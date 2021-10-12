Около тысячи жителей Удмуртии заболели коронавирусом после прохождения полного курса вакцинации

С начала массовой вакцинации в республику поступило 605 457 доз вакцины. Фото: Сергей Грачев

После прохождения полного курса вакцинации от коронавируса заболели 988 жителей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.

«Количество заболевших после полного курса вакцинации COVID-19 – 988 человек. После «Гам-КОВИД-Вак» – 771 человек (0,27%), «ЭпикВакКорона» – 168 человек (0,42%), «КовиВак» – 10 человек (0,65%), «Спутник Лайт» – 39 человек (0,08%)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 11 октября с начала массовой вакцинации в республику поступило 605 457 доз вакцины.

По состоянию на утро 12 октября вакцинированы 415 318 жителей Удмуртии. Из них 331 738 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 52 690 человек.

Напомним, для достижения коллективного иммунитета в регионе планируют привить 80% взрослого населения (924 245 человек).

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