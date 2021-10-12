Пьяный 19-летний водитель в Ижевске устроил гонки с ДПС и протаранил легковушку

В отношении нарушителя составлены административные протоколы. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

В минувшую субботу, 9 октября в дежурную часть Госавтоинспекции по Удмуртии поступило сообщение о нетрезвом водителе за рулем белого «Hyundai». Как сообщили в 1-м отделе УГИБДД по республике, для проверки информации незамедлительно был отправлен автомобиль ДПС. Нарушитель, движущийся на большой скорости, был обнаружен на улице 10 лет Октября.

«Водителю было подано требование об остановке, которое он проигнорировал. В последующем, водитель «Hyundai», двигаясь на большой скорости, представляя опасность для окружающих, пытался уйти от преследования», – говорится в сообщении.

На перекрестке улиц Кирова и Удмуртской лихач не справился с управлением и врезался в автомобиль «Renault», который двигался во встречном направлении. После столкновения нарушитель влетел в тросовые ограждения – благодаря им автомобиль не вынесло на встречную дорогу.

Водителем автомобиля «Hyundai» оказался 19-летний молодой человек с явными признаками опьянения. Медосвидетельствование показало, что в крови лихача содержится алкоголь (0.69 мг/л).

«Помимо водителя, в автомобиле «Hyundai», находилось еще 3 пассажира: 2 девушки 17 и 18 лет и 10-летний. В результате аварии пассажиры «Hyundai», получили незначительные травмы. Водитель автомобилей «Renault» не пострадал», – отметили в 1-м отделе УГИБДД по Удмуртии.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы.

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