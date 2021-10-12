Неплательщик в Ижевске угрожал судебному приставу расправой

Мужчина отправил письмо с угрозами на электронную почту Ленинского РОСП Ижевска. Фото: Сергей Грачев

Жителя Ижевска привлекли к уголовной ответственности за угрозы в адрес судебного пристава. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, ижевчанин не желал возмещать имеющуюся у него задолженность.

«Расследованием установлено, что в июне 2021 года на электронную почту Ленинского РОСП г. Ижевска поступило письмо, содержащее угрозы жизни и здоровью одному из сотрудников в связи с осуществлением им своих должностных обязанностей», - говорится в сообщении.

Уголовное дело по части 2 статьи 296 УК РФ с обвинительным заключением направлено с суд.

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